Meral Akşener: 1923’ün kıymetini bilmezsek, 2023’ü kaybederiz!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Diyarbakır'da konuştu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Akşener, "1923’ün kıymetini bilmezsek 2023’ü kaybederiz" ifadelerini kullandı.

Özgür CEBE

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Diyarbakır 2. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

*Ülkemizin yorgun düştüğü, devletimizin yıprandığı ve siyasi iklimin değişmesi dışında artık hiçbir çıkar yolu kalmadığı bir zamanda yeni bir şeyler söyleme vaktidir diyerek yola çıktık.

*Milletimiz için bir hürriyet yürüyüşünü, devletimiz için bir itibar yürüyüşünü, ez cümle bir kutlu iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlattık.

*İYİ Parti'yi evlatlarını doyurma derdindeki analarımız, borç batağındaki babalarımız kurdu.

İYİ Parti'yi atanamayan mimarlarımız, biraz önce benimle konuşan gençler, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençler kurdu.

“ONLAR KURDU BİZ SADECE TABELALARI ASTIK”

*İYİ Parti'yi bu vatanın has evlatları, Kürtler, Türkler, Zazalar kurdu. İYİ Parti'yi şanlı bir tarihe sahip olmanın umuduyla, eşitliğe, hürriyete ulaşma hayaliyle milletimizin her kimliğinden cesur insanlar kurdu. Onlar kurdu biz sadece tabelaları astık.

*Bugün yolda gelirken ortaya çıktı. DYP'nin Gençlik ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Gençliğe çok önem veriyorum ve sürekli bir eğitim akademisindeyim. Diksiyon dersinden din dersine kadar ne varsa anlatılan organizasyonlar yapıyorum. Konunun uzmanları anlatıyorlar.

“İYİ Parti'nin bu destansı hikayesinde Diyarbakırlı kardeşlerimin de çok büyük katkısı var” diyen Akşener, Salim Ensarioğlu’na teşekkürlerini sundu.

“BEN BURAYA RIZANIZI ALMAYA GELDİM”

*Her türlü iftiraya inat Diyarbakır bize kollarını açtı. Her türlü çamura inat Diyarbakır bize gönlünü açtı. İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak için yanımdasınız. Zulme rağmen baskılara rağmen aslanlar gibi yanımdasınız.

*Allah razı olsun. İyi ki buradasınız. Bu topraklar kadirşinaslığın, mertliğin topraklarıdır. Ben buraya hamasi nutuklar atmaya gelmedim. Ben buraya bu topraklar korumasın diye Dicle'ye bir damla su olmaya geldim.

*Ben buraya marazları kovmaya geldim. Ben burada çalmadan kapıdan girebileceğimi bilerek geldim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya geldim.

*Ben buraya rızanızı almaya geldim. Bir şeref sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya geldim. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır.

*Her daim güler yüzüyle bilinen insanlarımız gülmek için bir sebep bile bulamıyor. Çünkü artık işi rast gitmiyor, ocağı tütmüyor. Kirasını, kredi kartını, taksitlerini, gübresini, mazotunu nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

*Aç milletini tok kılma sevdasını yaşayan devletimizin başında bugün milletimizin sesini duymazdan gelen vicdansız bir iktidar var. Kendini ağa, milletimizi maraba gören çirkin bir zihniyet var.

*Korkuyla, sopayla yönetmeyi bilen vicdansız bir sistem var. Bugün mukaddesatımız fasıkların eline düşmüştür. Bugün ahlak arsızların diline düşmüştür. Bugün bayrak şuursuzların elinde kalmıştır.

“AK PARTİLİLER VE DİĞERLERİ”

*Bugün artık Türk, Kürt yok; Alevi, Sünni yok; şehirli, köylü yok; muhafazakar, seküler yok; sağcı, solcu yok.

*Bugün Türkiye'de artık AK Partililer ve diğerleri var. Bir yanda suç işleme özgürlüğü olanlar, diğer yanda nefes alması suç görülen gençler var. Bir yanda 10 maaş alan danışmanlar var, diğer yanda senin gibi atanamayan gencecik öğretmenlerimiz, mimarlarımız, çocuklarımız var.

*Bugün Türkiye'de karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde et aldı diyen ilkokulda okuyan çocuklar var. Kasaptan 3 parça pirzolayı çocuğuna hediye alan anneler var.

*Kardeşlerini anlatıyorsun, yeğenlerini anlatıyorsun ama 5000 bin dolarlık kıyafet giyen tuhaf sakallı, pudracılar var.

*Arabasıyla, teknesiyle fotoğraf çektirip gencecik çocuklarımızın gözüne sokan saygısız nesiller var. Azgın saray azınlığına karşı kaybeden milyonlar var. Biz İYİ Parti olarak bu zulmü durdurmaya geldik. İşinin ehli kadrolarla geldik.

“1923’ÜN KIYMETİNİ BİLMEZSEK 2023’TE KAYBEDERİZ”

Mesele cumhuriyet sözde değil özde benimsemekse, mesele her türlü musibete karşı sarsılmaz bir biz olmaksa biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız. Bugün çocuklarımız aç, memleket bayram sofrasını unutmuş.

*Benim İYİ Parti'yi kurduğumdan beri bir hayalim var. O da ülkeyi kocaman bir bayram sofrasına çevirmek. O sofra büyük bir sofradır. O sofrada ne varsa oturanların elini uzattığında alabildiği mesafededir.

*O sofrada Giresunlu gelin vardır, Trabzonlu babaanne vardır. Saçı mor kız kuzen vardır. O bayram sofrasında Türkiye vardır. Refahta eşittir. Ant olsun ki o bayram sofrasını birlikte kuracağız.

*1923'ün kıymetini bilmezsek 2023'ü kaybederiz. Akılda buluşmuş, ateşin üstünden birlikte atlayabilen bir millet.

*Ne kimsenin örsü oldum ne de başkasının çekici olmaya razı geldim. Gelin o zalimin elinden çekici birlikte alalım. Kardeşliğin demirini bilirlikte dövelim.

*Bir yere iyilik gelirse bütün ülkeye ulaşır. Allah'ın teveccühü ile ilk seçimde tüm ülkeye ulaşacak. 14 Mayıs günü Hep birlikte yeter söz milletin diyebileceğimiz mukaddes bir gün olacak .