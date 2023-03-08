Mersin’de depremlerde hasar gören 76 okul boşaltıldı

Mersin'de, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören 76 okulun boşaltıldığı açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat’taki depremlerde hasar gören Tarsus ilçesindeki okullarda incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin’den bilgi aldı. Mersin Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pehlivan, deprem hasarı nedeniyle kent genelindeki 76 okulun boşaltıldığını bildirdi.

Pehlivan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme yapılan okulların durumunun bilimsel tekniklerle analiz edildiğini belirterek, “Hasar tespit edilen okullarımız behemehal tahliye edildi. Hiçbir öğrencimizin eğitim öğretim hayatının kesintiye uğramaması için diğer okullara taşınması sağlandı. Hasar gören okullarımızın yerine yeni okullar inşa edeceğiz. Bu konudaki hazırlık çalışmalarımızı başlattık. Yeni okullar inşa edilene kadar prefabrik okullar, derslikler yapmak suretiyle birleştirilen ve sabah-öğlen şeklinde ikili öğretim yapılan okullarda yoğunluk giderilecektir” dedi.

KENTTE 21 BİN 117 DEPREMZEDE ÖĞRENCİ EĞİTİME DEVAM EDİYOR

Okulların durumları ve ihtiyaç duyulan yeni yatırım taleplerinin Milli Eğitim Bakanlığınca takip edildiğini aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

“İlimizde bakanlığımızın destekleriyle her yıl ortalama 20 civarında yeni okul inşa ediyorduk. Bu sayede bugüne kadar ilimiz genelinde okullarımızın çoğunluğu yenilenmiş durumda. Bu okullarımız depremden etkilenmedi. Bakanlığımız tarafından sağlanacak ilave desteklerle hasarlı okullarımızın yerine yeni okullar inşa ederek ilimize kazandırmış olacağız. Deprem bölgesinden gelerek ilimizde misafir edilen vatandaşlarımız içerisinden 21 bin 117 öğrencimiz eğitim öğretim hizmeti alıyor. Temel eğitim alanında 14 bin 437, mesleki eğitimde 791, ortaöğretimde 2 bin 757, özel okullarda 3 bin 121 ve özel eğitim alanında 11 öğrencimiz okullarımızda eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.” (AA)

İlginizi Çekebilir Depremde ölen 9 yaşındaki Mehmet, çizdiği resimde depremsiz bir yıl dilemiş