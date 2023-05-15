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MHP’den ikinci tur açıklaması

Seçim sonuçlarını değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Sayın Erdoğan'ın 28 Mayısta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 14:28 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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MHP’den ikinci tur açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın seçile ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır.

TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayısta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur.”

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