MHP’li belediyenin millet bahçesi: Projede var gerçekte yok…

Kırşehir'in merkeze bağlı Özbağ Belde Belediyesi tarafından yapılan millet bahçesine giden vatandaşlar şaşkına döndü. Ankara-Kayseri otoyolundan itibaren millet bahçesi için her köşe başına tabela koyuldu ama proje görsellerinde yer alan hiçbir şey gerçek parkta yok...

İsmail AKDUMAN

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MHP’li Belediye Başkanı Rasim Arazay’a vatandaşlar tepki gösterdi. Projede yer alan hiçbir şeyin olmadığını, hatta yapılan yolların ve konulan bankların bile bakımsızlıktan harabeye döndüğünü söyleyen bir vatandaş “Dışarıdan para aramaya gerek yok ya da kurumları birilerine satmaya da gerek yok. Şu israfları durdursanız, bu israflar yapılmamış olsa devlet zaten kar eder. Para sıkıntısı çekilmez” diyerek tepkisini dile getirdi.

Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan Özbağ Beldesinin Belediye Başkanı Rasim Arazay, 2021 yılı Şubat ayında belediye imkanları ve bağışlarla Kılıçözü Çayı kenarında yapımına başlanan Millet Bahçesini tamamlayarak açtı.

Belediye Başkanı Arazay, Ankara-Kayseri karayolu üzerinden itibaren yol kenarına ve belde içerisinde birçok yere tabela koyarak millet bahçesine giden yolu gösterirken, projeye destek olan milletvekilleri Sadir Durmaz ile Hacı Turan’ı da unutmayarak katkılarından dolayı teşekkür tabelası astırdı.

PROJEDE OLANLAR GERÇEKTE YOK

Projeye göre, içerisinde 14 kilometrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun parkları, piknik alanları, dere ıslahı, köprüler, yeşil alanlar bulunan ve çok sayıda ağaç ile çiçek olması gereken Millet Bahçesi’ne giden vatandaşlar gözlerine inanamadı.

2 yıl önce açılışı yapıldığı zaman da projede yer alan birçok şeyin gerçekte olmadığı iddia edildi. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olduğu ileri sürülen Millet Bahçesi’ne gidenler, sadece çay kenarına yapılan 2 metre genişliğinde 14 kilometrelik parke yol ile bankları gördü.

“DIŞARIDA PARA ARAMAYA GEREK YOK, İSRAFI DURDURUN”

Millet bahçesine giden bir vatandaş gördükleri karşısında şaşkına döndü. Projede olması gereken yapıların bulunmadığını belirten vatandaş, bakımsızlıktan ağaçların kuruduğunu, parke yolu dikenlerin kapladığını, bankların çürümeye başladığını dile getirdi.

Millet bahçesinin 2 yıl önce birçok eksiklikle açıldığına dikkat çeken vatandaş, “Bakımsızlıktan bu hale gelmiş. Burada kilit parke yol vardı. Yol otlar ve dikenler içinde kalmış. Burası nasıl bir millet bahçesi anlamıyorum? Yazık günah. Devletin şu paralarına, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkına yazık. Ondan sonra para bulunmaya gidiliyor, para aranıyor. Devletin bütçesini denkleştirmek için, ödemeleri yapmak için para aranıyor. Dışarıda para aramaya gerek yok ya da kurumları birilerine satmaya da gerek yok.



Şu israfları durdursanız, bu israflar yapılmamış olsa devlet zaten kar eder. Para sıkıntısı çekilmez. Bu bütçe nerelere harcanıyor, bunun takibini kim yapıyor? Burayı iyi araştırsınlar kim bilir neler çıkacak? Ondan sonra niye devlet kötüye gidiyor, cevabını bulmak için gidin Özbağ millet bahçesine, cevabı burada” diyerek tepki gösterdi.