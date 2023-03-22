Millet İttifakı, seçim ittifakı protokolünü YSK’ya teslim etti

Millet İttifakını oluşturan 6 partinin genel başkan yardımcıları, seçim ittifakı protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

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Millet İttifakını oluşturan 6 partinin liderlerinin imzalarının bulunduğu ittifak protokolü, YSKya sunuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, protokolü teslim ettikten sonra DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat ve Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Serhan Yücel ile birlikte açıklamada bulundu.

CHP’li Erkek, Millet İttifakını oluşturan 6 parti olarak seçim ittifakı protokolünü YSK Başkanlığına sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bizler, 2021 yılı eylül ayından bu yana bir aradayız. Birlikte çalışıyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakat metnimiz, 84 maddeyi kapsayan anayasa değişikliği önerimiz, ortak politikalar mutabakat metnimiz, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş aşamamız ve belirlediğimiz ilkeler ışığında Millet İttifakı olarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine katılacağız.

14 Mayısta yalnızca iktidar değişmeyecek. Büyük bir zihniyet değişimini de hep birlikte yaşayacağız. Amacımız yeni bir siyaset kültürüyle yeni bir yönetim anlayışıyla Cumhuriyetimizin 2inci yüzyılının başında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek özgürce yaşamak, refahı sağlamak, her bireyin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini temin etmektir.

Bu amaçla bir araya geldik. Belirlediğimiz tüm mutabakat metinleri ve ilkelerimiz ışığında Millet İttifakı olarak hazırız.”

Erkek, bir gazetecinin, “HDP ittifakın neresinde?” sorusu üzerine, “Bizim ittifakımız burada. Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşuyor” dedi. (DHA)

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