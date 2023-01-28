Mimarlardan yıkım tepkisi: El birliği ile işlenmiş kentsel cinayet

Ankara Tenis Kulübü binasının yıkılmasına engel olamadıklarını belirten Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mimarlık camiasına yönelik bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yavuz ALATAN

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Tenis Kulübü binasının yıkılmasına engel olmak için yaptıkları bütün hukuksal girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek ‘üzgünüz' dedi. Candan, binanın yıkılmasının ardından mimarlık camiasına yönelik bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi:

* Ankara Tenis Kulübü, Cumhuriyet'in ‘sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünün sporla şekillendiği, spor politikalarının Başkent’teki temsil ve simge mekanlarından idi.

* Ankara Tenis Kulübü, Ankara’da İtalyan mimar Paolo Vietti Violi imzasını taşıyan 1936 yılında inşa edilen Cumhuriyet’in ilk Stadyumu olan 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinin içerisinde yer alıyordu.

* 19 Mayıs spor yerleşkesinde, hipodrom ve stadyum 1936 yılında inşa edilmiş, ertelenen iki adet tenis kortu 1938 yılında, 1947 yılında kurulan Ankara Tenis Kulübü’nün binası ise mimar Reha Ortaçlı tasarımı ile 1954 yılında inşa edilmiştir.

* Başkent’te Cumhuriyet’in modern mimarlık eserlerine yönelik yıkımlarla birlikte, önce 19 Mayıs Stadyumu yıkıldı.

EL BİRLİĞİ İLE İŞLENMİŞ KENTSEL CİNAYET

* Spor tesisi olarak tescil başvurusunun yapıldığı yargı aşamasında alanında uzman bilirkişilerin korunması için rapor verdiği bir dönemde, 2863 sayılı kanuna ve 662 sayılı ilke kararına rağmen Ankara Tenis Kulübü de yıkıldı.

* Bu el birliği ile işlenmiş kentsel cinayet ile aramızdan alınan Cumhuriyet’in modern mimarlık eserlerinden olan Ankara Tenis Kulübü binasını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başkent’in ve mimarlık camiasının başı sağolsun.”