MKYK’da üstü çizildi, profilinden AKP’yi kaldırdı

AKP olağan kongresinde MKYK’daki yerini koruyamayan ve üstü çizilen eski Şamil Tayyar, profilinden AKP’yi kaldırdı. Tayyar konuyla ilgili paylaşımında ise “Bir ekip cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor” mesajını verdi

Ahmet KAYA

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AKP MKYK listesinde üstü çizilen eski Gaziantep milletvekili ve AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya profilindeki bioda yer alan, “Gazeteci, Yazar, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, 25, 26. Dönem Gaziantep milletvekili” bilgisini kaldırarak, “Gazeteci, Yazar, Siyasetçi” bilgisini koydu.

Tayyar, AKP olağan kongresinde yeniden MKY listesine giremeyince sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“CEHENNEME GİDEN YOLU…”

*Kongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini, toplumsal ihtiyaçlar ve siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir.

*Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim' ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor. Oy oranının yüzde 50'den 35'e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa, telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor.”