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MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yayınlanma: 16:12 - 05 Ocak 2023 Güncellenme:
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MSB: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

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