Muğla’da 160 hektarı kül etmişti, yangını nasıl başlattığı ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilikte çıkıp ormana sıçrayan 160 hektar alanın küle döndüğü yangınla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı...

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Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki makilikte, 15 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 18 helikopter ve 12 uçak ile havadan, 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personelle karadan yangına müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, gönüllüler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek oldu.

KOMANDOLAR VE SAHİL GÜVENLİK DESTEK VERDİ

Komandolar ise yangının Kemaliye Mahallesi’ndeki yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşılık bölgede yaşayan yaşlıları tahliye etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise helikopterlerle uçakların su aldığı alanlardaki tedbirlerle, yangınla mücadelenin güvenli şartlarda yapılmasını sağladı. Gece uçma kabiliyetine sahip 3 helikopter de soğutma çalışmalarına destek oldu.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 7 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarı maki, 160 hektar alan zarar gördü.

KUNDAKÇI GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında yangının başladığı yerde Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan teknik-fiziki inceleme ve araştırma sonucu, yangının Mahmut Dilbaz’ın otomobilinin içerisinden yol kenarına attığı torpil nedeniyle çıktığı belirlendi.

Milas’ın Koru Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınan Dilbaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dilbaz’ın evinde ve bahçesinde yapılan aramada torpil parçaları bulundu. (DHA)

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