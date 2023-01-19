Murat Bakan’dan, Bakan Kirişçi’ye tepki: Vicdanınız kurusun

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, orman ürünleri satışından Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesinin 3 katı gelir elde edildiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, sert tepki gösterdi. CHP’li Bakan, “Vicdanınız kurusun. Orman Genel Müdürlüğü’nün bütçesi 4.2 milyar, onun 3 katını ormanları keserek, satarak, yağmalayarak, madenlere kiralayarak elde ediyorsunuz” dedi.

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TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, 2021 yılında ormanların madenlere kiralanmasından elde edilen gelir ile orman ürünleri satışından elde edilen geliri sordu.

“2021 YILINDA ORMAN ÜRÜNLERİ SATIŞINDAN 13 MİLYAR TL GELİR ELDE EDİLDİ”

Kirişci, Murat Bakan'ın önergesine verdiği yanıtta, 2021 yılında orman ürünleri satışından 13 milyar TL gelir elde edildiğini açıkladı. Orman ürünleri satışından elde edilen gelir 2020 yılında 7 milyar TL idi. Önerge yanıtında şu veriler paylaşıldı:

“‘Ormancılık faaliyetleri için arazi izin bedeli gelirleri' kategorisinde 2.259.249.325 TL tahsil edilmiş olup, 2021 yılında orman arazilerinin madenlere kiralanmasından elde ettiği gelirler de bu miktar içerisinde yer almaktadır.

Orman Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı endüstriyel odun üretimi 27,7 Milyon metreküp, yakacak odun üretimi 4,1 Milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir. Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılında orman ürünleri satışından 13,088 Milyar TL gelir elde etmiştir.”

“VİCDANINIZ KURUSUN”

“Vicdanınız kurusun” diyen CHP'li Murat Bakan şu şekilde konuştu:

“Bundan önceki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli… Hani Cumhurbaşkanı'ndan görevinden affını isteyen ama görevden affını istediğinden kendisinin haberi olmayan zat-ı muhteremden bahsediyorum… Cari açığı orman ürünlerini satarak kapatacağını söylemişti. Yani bizim hayat kaynağı olarak gördüğümüz ormanları cari açığı kapatacak bir ekonomik ürün olarak gören bir şahıstı.

Peki Bakan değişti anlayış değişti mi? Anlayış değişmedi. Vahit Kirişci'ye soru önergesi verdim. Dedim ki orman ürünlerinin satışından ne kadar gelir elde ettiniz? Ormanların madenlere kiralanmasından ne kadar gelir elde ettiniz? Durum vahim. Kıyım, yağma, talan aynen devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 4.2 milyar TL. Ormancılık faaliyetleri içinde madenlerin kiralanmasından elde edilen gelir 2 milyar 259 milyon TL. Peki orman ürünleri satışından ne kadar? 13 milyar TL.

Vicdanınız kurusun. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütçesi 4.2 milyar, onun 3 katını ormanları keserek, satarak, yağmalayarak, madenlere kiralayarak elde ediyorsunuz. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini ipotek ediyorsunuz. Ormanları AKP'nin zulmünden kurtaracağız. Aldığımız nefes ferah olacak, ektiğimiz toprak bereketli, içtiğimiz su temiz olacak. Buradan tüm yurttaşlarımıza bunun sözünü veriyoruz.”