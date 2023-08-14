Müşteri seçen taksi şoförlerine ceza üstüne ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yolcu seçip, sadece kendi istedikleri müşterileri taksilerine aldıkları belirlenen iki şoföre 4 bin 64’er lira ceza kesip, araçları da trafikten men etti.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan, taksi şoförlerinin müşteri seçtiklerinin görüldüğü, kimi alıp almayacaklarının kimseyi ilgilendirmediğini söyledikleri görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntülerin incelenmesinin ardından araç plakalarından yola çıkılarak bu taksi şoförlerinin S.T. ve B.D. olduğu belirlendi. Görüntülerdeki taksi şoförlerinin yolcuları almadığı ve yolcu seçtiği anlaşıldığından, haklarına yasal işlem yapıldı.

Taksi şoförleri S.T. ve B.D.’ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek2/5 maddesi de göz önüne alınarak, 4 bin 64'er lira para cezası kesildi.

Toplamda 8 bin 128 lira cezai işlem uygulanan şoförün kullandığı taksiler de trafikten men edildi.

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