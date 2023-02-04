Muz üreticilerinin soğuk hava nöbeti

Türkiye'nin en büyük örtü altı muz üretim merkezlerinden Antalya'nın Manavgat ilçesinde üreticiler seralarda ısının 7 derecenin altına düşmemesi için gece sabaha kadar nöbet tutuyor.

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Manavgat, son 10 yıldaki yatırımlarla örtü altında 20 bin dekarlık alana muz ekimi yapılarak Türkiye’nin muz üretim merkezi haline geldi. Havanın soğuduğu son günlerde Manavgatlı üreticiler seraların ısısını 7 derecede tutabilmek için büyük gayret sarf ediyor.

Üreticiler, seralarda kullanılan çeşitli iklimlendirme sistemleriyle muz bitkilerini ve ürün verimini korumayı hedefliyor. Hava sıcaklığı 7 dereceye düştüğünde otomatik olarak harekete geçen iklimlendirme sistemlerinin yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de seraların ısısı korunmaya çalışılıyor.

Üreticiler, iklimlendirme sistemlerinden termosifon sistemiyle ısıtılan veya yer altından çekilen 22 derecedeki suyun buharının yanı sıra, sisleme ve dumanlama yöntemini de kullanıyor.

Manavgat’ta 12 dönümlük kapalı alanda muz serası olan Hasan Çetin ve Hasan Göktaş, soğuk gecelerde seradaki bitkileri korumanın önemine değindi. Muzun tropikal tür olduğunu ve büyük ısı dalgalanmalarına dayanamadığını belirten Hasan Göktaş, sıcaklığın 7 derecenin altına düşmesi durumunda muz bitkisinin strese girdiğini ve üründe verim kaybı olduğunu söyledi.

Seranın ısısını muhafaza etmek için karbondioksit salınımı ve yer altından gelen sıcak su buharını kullandıklarını anlatan Göktaş, “Seraların içinde sıcaklık 7 dereceye yaklaştığında kutularla satın aldığımız karbondioksit gazını seranın içine salıyoruz. Bunun 2 tür faydası oluyor. Yukarıdan gelen soğuk havayla muz bitkisi arasında bariyer oluşturuyor ve soğuk havanın aşağı geçmesini önlüyor. Aynı zamanda karbondioksit olduğu için bitkinin sürekli fotosentez yapmasını ve canlı kalmasını sağlıyor” dedi.

Karbondioksit salınımının yanı sıra yerin 110 metre altından artezyenden su çıkardıklarını anlatan Göktaş, “Çıkardığımız bu suyun sıcaklığı yaklaşık 22 derece civarında. Yerden yaklaşık 1,5 metre yüksekte kurduğumuz borularla su bütün serayı dolaşıyor. Boruların her bir metrelik bölümünde mikro başlıkların bulunduğu fıskiyeler var. Buralarda çıkan su soğuk havanın etkisiyle buharlaşıyor ve ısıyı sabit tutmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.

Muz bitkisinin soğuktan korunmasının diğer örtü altı bitkilerinden farklı olduğunu kaydeden Göktaş, “Muz, çok fazla sıcaklık dalgalanmalarını sevmiyor. Isının stabil kalması gerekiyor. O yüzden biz, muz üreticileri saat 21.00’den sabah güneş doğup, dışarısı ısınana kadar seradan ayrılamıyoruz” dedi. (DHA)

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