Nebati Mersin’den aday gösterildi, halk tepkili

Mersinlilerin aylardır beklediği metro inşaatında dış kredi alınabilmesi için imza vermeyen Bakan Nureddin Nebati, AKP’den Mersin 1’inci sıra milletvekili adayı oldu. Kentin en önemli projesini engelleyen Nebati’nin Mersin’den aday gösterilmesi, “İmzası gelmeden kendisi geldi” yorumlarına yol açtı. Vatandaş ise Nebati'nin adaylığına tepkili.

Ali Ekber ŞEN

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Metro Projesi'ne dış kredi alınabilmesi için imza vermeyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'nin Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olarak açıklandı.

Metro Projesi'ni engellemekle suçlanan Nebati'nin, Mersin'den aday gösterilmesi, ‘İmzası gelmeden kendisi geldi' yorumlarına neden oldu.

YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Resmi Gazete' de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yer alan Mersin Metro Projesi'nin dış kaynak finansmanına yönelik işlemler 2 yıldır bakanlıkta bekletiliyor.

Mersin Metrosu projesi, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmış, metronun temeli de geçen yıl atılmıştı.

Ancak projenin finansmanı için gereken kredi onayının Hazine ve Maliye Bakanlığından bir türlü gelmemesi yapımda beklenen hızı yakalayamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan programda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin metro projesi de yer aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINRAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, metro projesinde yaklaşık 2 yıldır yaşanan gecikmeye sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile tepki göstermişti. Seçer, “Mersin Metrosu 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda yer aldı. Madem ki programa aldınız, yapımı sürerken kredi kullanım onayını Hazine ve Maliye Bakanlığı niye vermiyor? Bir de çıkıp, ‘Hangi projenizi engelledik' diyorsunuz. Bunu bize reva görenleri Mersinliler asla unutmaz” ifadelerini kullandı.

Bu ortamda AKP'nin Mersin milletvekilliği için 1'inci sırada gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ilgili Mersinli vatandaşlarla konuştuk. Vatandaşların büyük bölümü “Nebati'nin Mersin'den aday gösterilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzünüzü güldürdü mü, güldürür mü?” sorusuna olumsuz yanıt verdi.

Nebati'nin bugüne kadar yaptığı icraatlarının yetersiz ve boş olduğu görüşünde birleşen vatandaşlar, “Mersin'e gelme” mesajının iletilmesini istedi.

Vatandaşların yanıtları şöyle:

Atilla Uzun (emekli mali müşavir): Mersin için çok kötü bir şey. Bugüne kadar yüzümüzü güldürmeyi bırakın rezil etti. Ekonomiyi altüst etti. Bundan sonra Mersin’in yüz karası, böyle bir şahsı neden Mersin'den koydular anlamadık. Gözlerimizin içine baka baka bu hallere geldik. Mersinliler inşallah bundan sonra oy vermezler de AKP Mersin'den milletvekili çıkaramaz.

Şu ekonominin düştüğü duruma bakın. 1 sene evel 1 kilo et 110, şimdi 380-400 TL, 1 parmak peynir 10 TL, 1 kilo peynir 200 TL, 1 kilo soğan 30 TL olmuş şu anda. Hani Nas diye bir şey tutturdular, şu anda Merkez Bankası faizi yüzde 8, özel bankalar yüzde 35, kredi faizleri yüzde 40. Mersin için rezil bir durum, yüz karası inşallah seçilemez…

Adnan Ekici(Emekli): Geldiğinde bir şey değildi ki, gözlerinin içine baktık sıfır çıktı. Bu iktidardan bir şey bekleme.

Aydın Altıntaş: Hiç güldürmedi, bu günden sonra da güldürmez. Onların gitmesi gerek.

Mehmet Tuzluoğlu (emekli): Bilmiyorum ki inşallah güldürür. Bu güne kadar güldürmedi.

Yılmaz Bozkurt: Valla bu Nebati’yi ben televizyonlarda gördüğümde ışık saçıyor. Hala da saçıyor ama halk ekmek bulamıyor. İşte bakın bunları aldık. Ramazan’da alış veriş yapamıyoruz.

Yani hep ışığı kendine saçıyor, ama halka saçtığı bir şey yok. Hep anca gülümsüyorsun, Levent Kırca’yı aratıyor, gördükçe gülüyoruz. Mersin’e geldiğinde inşallah denk gelir de ona birkaç lafımız olacak. Böyle ekonomi olmaz, ekonominin de E’sinden anlamıyor. Ne enflasyondan ne devalüasyondan ne zamdan anlıyor.

Hiçbir şeyden anladığı yok, şu anda enflasyon yüzde 400’leri buluyor, kendi açıkladıkları yüzde 50. Bu durum hayatın gerçekleriyle bağdaşmıyor.

Buradan da milletvekili seçilecek gibi görünüyor. Ama bu sokaklarda rahat gezemeyecek, buradan da kendisine iletiyoruz, Mersin'e gelmezse daha iyi olur. Mersin halkı onun ışıklarına razı değil, çünkü ışık insanları aydınlatır, bunlar karanlığa götürür.

Mehmet Karacan: Hayırlı olsun, Mersin halkının ona gereken dersi vereceğine inanıyorum. Bizim yüzümüzü güldürmedi, esnafı bitirdi, ekonomi çöktü, inşallah bu seçim hem onun hem de iktidarın sonu olur.

Bülent Akıncı: Mersinlilere geçmiş olsun, bakan olarak dahi görmek istemiyorum.

Sabahattin Iğdır: Benden ret. Söylediğinin hiçbirini yerine getirmedi.

Berat Sütçü: Mersinliler güneş gözlüğü taksın, gözünün ışığı çok fena.

Hasan Yılmaz: Valla Nebati hep gülüyor. Kendi gülüyor vatandaş hiç gülmüyor. Gözlerinden ışık saçıyor, ama insanların ceplerinden de ateş çıkıyor.

Recep Gökçe: Güldüreceğini sanmıyorum, inşallah daha kötü olmaz. Şu anki milletvekillerinden daha memnunuz. CHP gelsin başka bir şey istemiyoruz.

Mahmut Elgin: Hiç güldürmedi, bundan sonra da hiç sanmıyorum güldüreceğini.

Burhan Ertürkmen: Yüzümüzü hiç güldürmedi, Erdoğan sürekli yerli milli istiyor da acaba kendisi yer ve milli mi?

İlhan Çelik: Biz Mersinli olarak onu istemiyoruz.. Nerde yardım? Nerde abi? Ben kendi ülkemde mülteci oldum.

Bekir Bozcan(emekli): Gayet iyi bir insan, inşallah faydaylı işler yapar.

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