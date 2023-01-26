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Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belgenin dijitalleştirildiğini, 1 milyon 566 bin sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesinin de restore edildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 12:41 - 26 Ocak 2023 Güncellenme:
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Nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin hafızası olan nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi, 1 milyon 566 bin sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesi restore edildi. Aramıza katılarak eğitimlerini tamamlayan 20 restoratörümüzle nüfus kütüklerimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, paylaşımında, belgelerin onarıldığı ve dijital ortama aktarıldığı anların yer aldığı videoya da yer verdi. (AA)

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İçişleri Bakanı sosyal medya Süleyman Soylu
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