Nurdağı’na ilk ekip saat 14.00’ten sonra geldi! Enkaz altında kalanlar yardım bekliyor
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 9 saat arayla 10 kenti yerle bir etti. Binalar çöktü binlerce insan yaşamını yitirdi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan yurttaşlar kurtarılmayı beklerken ilk ekip ancak saat 14.00 sularında bölgeye gelebildi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İki depremden de etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan yurttaşlar kurtarılmayı bekliyor.
KURTARMA EKİBİ SAAT 14.00’DE GELDİ
Vatandaşlar yıkılan binaların altında çaresizce beklerken, ilk kurtarma ekibi ancak saat 14.00 sularında bölgeye gelebildi.
Bahçelievler Mahallesi B Blok, CCK Apartmanı’nda 3’ü çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Saatler boyu çevredeki vatandaşlar kendi çabalarıyla enkaz altındakileri kurtarmaya çalıştı.
AFAD ekibi ancak saat 14.00 sularında bölgeye intikal etti. Enkaz altında kalanların yakınları SÖZCÜ’ye verdiği bilgide, binanın henüz 1 yıllık bile olmadığını belirtti.