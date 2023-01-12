Nuri Ergin: Benim girdiğim olaylarda 4-5 tane ölü olur

İki kişinin yaralandığı silahlı saldırı davasının sanıklarından Nuri Ergin, "Benim girdiğim olaylarda 4-5 tane ölü olur, bu olayla ilgim yok" dedi.

Sozcu.com.tr

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Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan’a silahlı saldırı davası sürüyor. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nuri Ergin, SEGBİS ile bağlandı.

Darp edilmesiyle ilgili söz hakkı verilen mağdurlardan Ali Güray Dindar, “Ben darp edilmedim. Dişim yemekten çıkan taş yüzünden kırıldı, şikayetçi değilim” dedi. Diğer mağdurlar da şikayetçi olmadıklarını belirtti.

“SAKAT BIRAKMAK İÇİN YAPTIM”

Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim’i yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Metehan Türbedar ise “Yaşar Ecim beni sakat bırakacağını söyledi. Ben de onu sakat bırakmak için bu eylemi yaptım. Tüm atışlar bel altınaydı. İsteseydim, öldürücü bölgelerine de ateş ederdim. Yaşam Ecim’i ben vurdum. Adamlarıyla bana saldırdığı için kinlendim. Kimsenin tetikçisi ve azmettiricisi değilim. Örgüt şeklinde bu kalabalıkla yargılanmak istemiyorum” dedi.

“CİNAYETLER İŞLEDİM”

Sanıklardan Nuri Ergin ise 29 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Bu dava kumpas davasıdır. Benim girdiğim olaylarda 4-5 ölü olur. Burada birinin dişi kırılmış, biri ayağından yaralanmış. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Ben çok büyük olaylara karıştım, sütten çıkmış ak kaşık değilim. Cinayetler işledim. Ben gaspçı değilim, onun bunun gibi değilim. Beni ihbar edenler şu anda dışarda. Ben bunlara babalık yaptım, bunlar bana hainlik yaptı.

“SÜMÜKLÜ TAKIMI BUNLAR”

– Eşimin ve annemin cenazesine gidemedim. Oğlum kıskanıldı ve kumpasla bu davaya adını eklediler. Benim evladım kalp krizi geçirdi, stent takıldı. Eğer ben bir suç işlemişsem itiraf ederim. Evet ben bir çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim. Nejat Ergin yaşıyorsa, benim ismimden dolayı yaşıyordur. Yazıklar olsun. Yaşar Ecim’in vurulmasıyla ilgim yoktur. Sümüklü takımı bunlar, beni bunlarla muhattap etmeyin. Ben yapmadığım bir suçu itiraf etmem. 3 çocuğum var, 3’üne de babaları kurban olsun.

Mahkeme heyeti, Nuri Ergin’in de aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamını karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

KARAGÜMRÜKLÜLER NASIL BAĞIRMAZ?

İddiaya göre 2020 yılında Karagümrük Spor- BB Erzurumspor maçı sırasında Erzurumspor taraftarlarının yaptığı ‘Nuri Ergin’ tezahüratlarına Karagümrük tribünleri katılmadı. Nuri Ergin cezaevinden telefonla aradığı kişilere “Ben ömrümü Karagümrük’e verdim, bu kadar ceza yattım. Erzurumlular ‘Nuriş’ diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim” dedi. Dönemin Kulüp Başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül 2020’de Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandı. Seken kurşunlar da yanında bulunan Gürcan Tan’a isabet etti. (DHA)