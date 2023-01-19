O imam bu defa da karma eğitimi hedef aldı

Daha önceki vaazlarında pedofili ve tacizi meşrulaştırmaya yönelik beyanlarda bulunan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak, bu kez de karma eğitimi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Ahmet KAYA

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Sosyal medyada yayınlanan videolar ile taciz ve pedofiliye kılıf uydurup, meşrulaştırmaya çalışan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak, birkaç gün önce yayınladığı vaazında, Allah'ın istediği bir okuma şekli olmadığını savunarak karma eğitimi hedef aldı.

“KADIN-ERKEK KARIŞIK ŞEKİLDE OKUMAMALI”

Mehmet Şükrü Dörtbudak, Youtube hesabı üzerinden 3 gün önce yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Çocuklarımızı okutalım, tamam okutun. Allah'ın ilk emri oku. Biz sadece oku yönünü alıyoruz ama ne şekilde oku? Yaratan rabbinin adıyla oku ama. Şeytanların adıyla okuma ama. Kadın erkek karışık bir şekilde. Edebinden, hayasından sıyrılacak bir şekilde. Erkek öğretmenlerin kızlara ders vereceği bir ortamda. Kadın, bayan öğretmenlerin açık-seçik bir şekilde erkeklere ders vereceği bir ortamda. Bunlar cenabı Allah'ın arzu ettiği, istediği bir okuma sistemi değildir. Sadece okuma yönünü alıyoruz. İlim ehillerinden zarar gelmiz. Zarar hep ilime düşman olanlardan, cahillerden gelir.”

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Sosyal medya hesaplarından sık sık kadınlar ve çocukların yaşam tarzlarıyla ilgili vaazlarda bulunan imam Dörtbudak, daha önce de bir videosunda “Çarşıya çıktığımda kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş… Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. ‘Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama, bir etek giymedin?' dedim. ‘İşte pijamam var' dedi. Onu pijama zannediyor, onu örtü zannediyor. Bütün vücudunun hatları, avret yerinin her tarafı ortada belliyken, daracık ve sımsıkı olan, ten renginde olan, vücudunun her şeyini belli eden bir şeyi Allah aşkına söyleyin giysi olabilir mi, örtünme olabilir mi?” demişti. Bu vaazı nedeniyle gözaltına alınan Dörtbudak, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.