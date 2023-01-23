ODTÜ’de öğrenci faaliyetlerinin yasaklanmasına tepki: Bize Kenan Evren’i hatırlatıyor

ODTÜ’de öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin yasaklanmasına tepki gösteren CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Üniversitede siyaset istemiyoruz diyerek siyasetin ta kendisini yapanlar, bize Kenan Evren’i hatırlatıyor” dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun etkinliklerinin 45 gün süreyle yasaklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Gökçen, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de 17 öğrenci topluluğunun etkinliklerinin 45 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Bu kapsamda yasaklanan etkinlikler arasında Aykut Kence Evrim Konferansı da bulunuyor.

* Erdoğan'ın kayyumları, bilimin merkezi olan üniversitede bilimsel gerçekliklerin konuşulmasından rahatsız oluyor.

* Süreç içerisinde bazı grupların üniversiteye dışarıdan getirilmesini ve polisin kampüs içindeki uygulamalarını protesto eden öğrencilere soruşturma açıldığı belirtiliyor.

* Üniversitede siyaset istemiyoruz diyerek siyasetin ta kendisini yapanlar, bize Kenan Evren'i hatırlatıyor.

KAYIRMACILIĞI DÜZEN HALİNE GETİRDİLER

* Boğaziçi Üniversitesi'ni ve Türkiye'nin bütün köklü kurumlarını bitirmeye yemin etmiş gibi davrananlar, torpili ve kayırmacılığı bir düzen haline getirdi.

* Ürettikleri bilimsel eserler ve öğrencilerine ilham kaynağı olmalarıyla tanınan akademisyenlerin görevine siyasi sebeplerle son verilirken Türkiye'nin dört bir yanından adrese teslim kadro ilanları ve akademide mobbing haberleri geliyor.

YÖK KALKACAK

* Atanmış rektörler, Boğaziçi ve ODTÜ'de de öğrenci düşmanlığına devam ediyor. Kararlıyız: İktidarımızda YÖK kalkacak. Üniversiteler özerk yapıya kavuşacak. Rektörler üniversite bileşenleri tarafından seçilecek.

* Farklı düşünüyor, farklı yaşıyor diye kimse fişlenmeyecek, yasaklanmayacak. 4 ay sonra derin bir nefes alacak, üniversitelerimizde güçlü bir değişimle hızlıca ayağa kalkacağız.

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