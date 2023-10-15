Olmayan koroya yıllardır müdür atanıyor

Üniversitelerde öğrencisi olmayan bölümlere öğretim üyesi atayarak devleti milyonlarca lira zarara uğratan uygulamaların bir benzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı imza attı. Malatya’da 31 yıldır sanatçısı olmayan Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na müdür atayan Bakanlık, bu kadrolara görevlendirilenlere binlerce lira maaş ödedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Bakanlar kurulu kararıyla Malatya'da 1992 yılında Devlet Türk Halk Müziği Korosu kuruldu. O tarihten bu yana hiçbir koro sanatçısı alımı yapılmazken 2015 yılından itibaren olmayan koroya müdürler atandı.

Yıllardır müdürlere maaş ödeyen Bakanlığın sanatçı alımı için ise hiçbir adım atmadığı öğrenildi. Olmayan koroya müdür atanmasına tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu durumu Meclise taşıdı.

“MÜDÜR KADROSU GÖREVDE YÜKSELME BASAMAĞI OLARAK KULLANILDI”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, koro müdürü kadrosunun görevde yükselmek amacıyla kullanıldığını belirterek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

“Malatya Devlet Türk Halk Müziği Korosu 1992 Yılında 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın girişimleri ile kurulmuş olup kağıt üzerinde 31 yıldır faaliyette görünmektedir” diyen Ağbaba şunları söyledi:

“Malatya Devlet Halk Müziği Korosu'nun tek bir sanatçı kadrosu, personel kadrosu bulunmamasına rağmen yıllardır koronun müdür kadrosu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan atamalarla boş bırakılmamaktadır.

Böylece 31 yıldır korosu olmayan kurumun müdür kadrosu doldur-boşalt yöntemi ile bakanlık personellerinin hem maaş aldığı hem de görevde yükselme basamağı olarak kullanılmaktadır.

Malatya Devlet Türk Halk Müziği Korosu için Sabancı Kültür Merkezi'nde müdür odası tahsis edilmiş. Malatya'ya hiç gelmeyen, bu görevi hiç yapmayan koro müdürlüklerinin yıllardır maaş almaları Malatya kamuoyunda tepkiyle karşılanmaktadır”

BAKAN ERSOY’A 9 SORU

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan şu sorulara yanıt istedi:

* Malatya Devlet Halk Müziği Korosu kurulduğu günden itibaren kaç müdür görev yapmıştır?

* Son koro müdürü kimdir?

* Koro müdürlüğü görevine ne zaman atanmıştır?

* Müdür, Malatya'ya daha önce hiç gelmiş midir?

* Fiili olarak görevinin başında mıdır?

* Devlet Türk Halk Müziği Korosu müdürlerinin maaşları ne kadardır?

* Müdür kadrosunu hiç boş bırakmayan bakanlığınız tarafından Malatya korosuna personel alımı neden yapılmamaktadır?

* 6 Şubat depremlerinin ardından Koordinatör Bakan olarak görevlendirildiği Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, konu iletilmiş midir?

* Normalleşme çabaları devam eden Malatya'nın halk müziği korosuna personel alımı yapılması planlanmakta mıdır?”

“ATANANLARDAN MALATYA'YA GELMEYENLER DAHİ VAR”

Koro sanatçısı ataması yapılmamasına rağmen koro müdürlerinin atandığını ancak görev yapmadıklarını ileri süren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bazı çalışanları ise şunları dile getirdi:

“Deprem bölgesi Malatya'da Kültür ve Turizm Bakanımız koordinatör olarak görevlendirilmişti ancak tahmin ediyorum ki bilgisi yok, yoksa çoktan bu koro kurulmuştu. Alınan personelin içine 20 kişi de Malatya'daki koro için dahil edilirdi.

Bir il müdürü 31 bin lira maaş alıyor, yazık değil mi devletin parasına? Bu koro birilerine kadro açmak için kullanılıyor. 1992'den 2002'ye kadar il müdürü görevden alınıyorsa geçici olarak koro müdürlüğüne gönderiliyorlar ama 2015 yılına kadar ilave bir ücret ödenmiyordu.

2015'ten sonra Denizli, Konya, Ankara'dan koro müdürü olarak atananlar oldu. Kalanlar ise burada hiç görev yapmadılar, burası terfi atlama yeri. Malatya gibi dünya çapında Arguvan türkü festivaline ev sahipliği yapılan bir ilimizin bu şekilde mağdur edilmesi hakketmediğimiz bir olay”