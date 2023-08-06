Ölümüne inat! Uyarı ve yasağa rağmen…

İstanbul Arnavutköy'de dalga boyunun yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklanırken, yasağı ve uyarıları dikkate almayanlar ölümle burun buruna geldi.

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Arnavutköy Kaymakamlığı, dalga boyunun yükselmesi nedeniyle Cumartesi günü denize girmeyi yasakladı.Arnavutköy’e bağlı Karaburun ve Yeniköy Mahalleleri sınırlarında bulunan sahil şeridinde uyarılara rağmen denize girenler, dalgalar arasında boğulma tehlikesi atlattı.

Dalgalar arasında kalan 9 yaşındaki bir çocuğun cankurtaranlar tarafından kurtarılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akşam saatlerinde de genç bir kadın boğulmak üzereyken sahilde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Kıyıya çıkarıldığında kendinde olmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. O anlar, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Her iki olayda da kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)