Ormanda çadır kurdu, sekiz ay sonra ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Göktepe bölgesinde ağaçlık alanda kurulu esrarengiz çadıra girenler içeride iskelete dönmüş bir ceset buldu. Yapılan ilk incelemede çadırdaki kişinin sekiz ay önce öldüğü belirlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Göktepe'de 3 bin yıllık antik tiyatronun üzerinde ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar bu sabah saatlerinde bir çadır fark eti.

Çalıların arasındaki çadırın içine bakan vatandaşlar içeride bir iskelet görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ölümün yaklaşık 8 ay önce gerçekleştiğini belirledi.

Cansız bedenin kime ait olduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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