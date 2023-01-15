Ormanda cesedi bulunmuştu, eski kız arkadaşı cinayeti itiraf etti…

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz bir erkek cesedinin faili bulundu. Eski kız arkadaşı S.Ç. tarafından öldürülen S.S'nin öldürüldükten sonra S.Ç.'nin babasının da yardımıyla ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe’de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirledi.

Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat’ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

FAİL ESKİ KIZ ARKADAŞI ÇIKTI

Maktul S.S.nin İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.

Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; S.S.’nin eski kız arkadaşı S.Ç.’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

S.Ç.’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler S.Ç.’yi gözaltına aldı.

S.Ç., ifadesinde eski erkek arkadaşı S.S. ile ayrıldıklarını, ancak S.S.’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini anlattı.

S.Ç. bu nedenle aralarında çıkan kavgada S.S.’yi öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

S.Ç. ve babası C.Ç., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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