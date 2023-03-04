Osmaniye’de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak

Osmaniye'de valilik kararıyla 15 gün süreyle miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma ve stant açma dahil her türlü etkinlik 17 Mart'a kadar yasaklandı.

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Osmaniye Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketiyle ilgili bölücü ve marjinal görüşe müzahir kişiler tarafından devletin ve hükümetin arama-kurtarma, enkaz kaldırma çalışmalarında yetersiz kaldığı iddiasıyla İstanbul’da 26 Şubat’ta provokatif eylemler gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ülke genelinde PKK/KCK, DHKP/C, MLKP görüşlerine müzahir kişiler, gruplar ve oluşumlar tarafından provokatif eylemler düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bu çerçevede kadın örgütlenmeleri, PKK, KCK, DHKP/C, MLKP bölücü sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ve oluşumların gerçekleştirebileceği provokatif eylemlerin ilimiz sınırları içerisinde mülki idare amirliklerince izin verilenler hariç olmak üzere, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma ve benzeri etkinliklerin ilimiz genelinde 17 Mart günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmış, ayrıca provokatif amaçlı yukarıda belirtilen bölücü/sol marjinal görüşe müzahir grup ve oluşumların diğer illerden ilimize gelen üyelerinin ilimize girişlerine müsaade edilmeyecektir.” (DHA)

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