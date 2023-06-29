Otelde yangın! Müşteriler tahliye edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, personel lojmanı olarak kullanılan bir otelin depo bölümünde yangın çıktı. Otelde kalanlar tahliye edilirken, söndürme çalışmalarına başlandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi'nde, personel lojmanı olarak kiralandığı öğrenilen bir otelde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Otelin depo bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Söndürme çalışmaları 6 arazöz ile devam ederken, Bodrum Belediyesi ekipleri de bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem almaya başladı.
Söndürme çalışmaları süren yangınla ilgili polis de güvenlik önlemi aldı.