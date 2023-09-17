Özel vana düzeneğiyle ham petrol hırsızlığı

Diyarbakır'da arıtma tesisindeki basınç değişikten şüphelenen mühendislerin dikkatiyle ham petrol hırsızlığı yapan çete çökertildi. 'Sondaj' adı verilen operasyonla aralarında örgüt lideri Ö.A.nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

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Diyarbakır’da bulunan petrol arıtma tesisinde mühendisler, aniden değişen basınçları fark etti. Soruşturma sonucunda, bazı bölgelerde boruların delinerek ham petrolün özel valfler aracılığıyla çalındığı tespit edildi.

Durumun polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. 8 şüpheli, eş zamanlı gerçekleşen “Sondaj” operasyonu ile gözaltına alındı.

Yapılan ev aramalarında, fiber tankların içinde büyük miktarda ham petrol, birçok silah ve para bulundu. Şüpheliler arasında suç örgütünün lideri Ö.A. da yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, ham petrolü fiber tanklarda depoladıkları ve bu depoları ev ve iş yerlerine ait alanlarda gizledikleri, böylece dikkat çekmemeye çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin daha sonra bu çalıntı ham petrolü sattıkları tespit edildi. Bu olayın ardından, daha önce de petrol hırsızlığına yönelik yapılan bir operasyonda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.