Özgür Özel, Süleyman Soylu’yla ilgili dosyayı açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında olduğunu öne sürdüğü dosyayı "başına bir şey gelme" ihtimaline karşı üç kişiye daha verdiğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, elindeki belgeleri canlı yayında açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dün “Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak. Büyük bir dosya açıklanacak” iddiasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de kameraların karşısına geçti.

“Bugün Süleyman Soylu’ya soru sormayacağız. Çünkü vereceği bir cevap olduğunu düşünmüyoruz” diyen Özel, şunları söyledi:

– Süleyman Soylu’nun trol ordularının bize, size, muhaliflere neler yaptıklarını biliyoruz da… Bu trol orduları nasıl oluşmuş ve nasıl yönetiliyor diye bakarken bir isimden bahsedeceğim. Emin Şen, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır.

– Emin Şen, Süleyman Soylu’nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir. Ne zaman? Soylu, AK Parti’de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyken…

– Süleyman Soylu’nun talimatıyla her ilçede gençlik kolları düzeyinde sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitimi verildiğini bütün hesaplardan teyit edebilirsiniz.

– Peki bu Emin Şen’in ticari bir tarafı var mı? Devlet Memurları Kanunu madde 28: “Devlet memuru gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma ve yönetici olma yasağına tabidir.”

– Emin Şen’e ait Native Teknoloji diye bir firma göreceğiz. Tamamen kendisine ait olan, yöneticisinin de kendisinin olduğu bir şirket…

– Bir şirket daha var ki… SM360 Ajansı, 2010 yılında Emin Şen tarafından kurulmuş. O günden bugüne hep hissedarı. Ve hep şirketin yöneticisi. Devlet Memurları Kanunları, bakan müşavirlerini bu işten men ediyor. Ama 12 yıldır bu suçu işliyor. Ortakları Hasan Parlak, Neslihan Oğur, Mücteba Kılıç…

– Sonra bir şey olmuş, ortaklar ayrılmışlar. Bakın ne olmuş… Neslihan Oğur, FETÖ’cü Turgay Oğur’un eşi. Darbe girişiminden sonra Güney Afrika’ya kaçmış… Diğer ortak Fethullah Gülen’i okuduğu şiirle ağlatan, alnından öptüğü Mücteba Kılıç… Ve Mücteba Kılıç’a 2018 yılında, Hamza Dağ ve Tayyip Erdoğan imzalı AK Parti Siyaset Akademisi başarı belgesini de vermeyi ihmal etmemişler. Mücteba Kılıç 2 yıl 8 ay hapis yatmış sonra sertifikalandırılmış.

– Bu arkadaşların ortak özellikleri FETÖ’nün sosyal medya ve gençlik kampanyalarını yöneten Genç Sivillerin yöneticileri ve üyeleri… Görevde olan bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketteki eski ortaklarının Genç Siviller olduğunu, 2010 referandumunu yönetenler olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük.

– SM 360, sosyal medya 360, bu şirketin kendi sitesinde referansları var. Bunlar bizim müşterimiz ya da müşterimizlerdi diyorlar. Kimler? TÜBİTAK, Uluslarası Göç Filmleri Festivali, Erdoğan Gönüllüleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu, TEKNOFEST, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Menderüs Türel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü…

– Bu şirket ya da ortak olduğu Native kamuyla iş yapmış mıdır? Şöyle bir bakıp kesit aldığımızda buz dağının görünen tarafından neler var?

Emin Şen’in ortağı olan Erkan Gül’ün firması Asist Bilgi Teknolojilerinin 2018-2020 yılları arasında 418 bin dolarlık ihale aldığını ve adreslerinin Native ile aynı olduğunu belirten Özgür Özel şöyle devam etti:

– Native küçük şirket… İçişleri Bakanlığı yazıyor, bu konuda hizmet alın diyor, Native hoopp koşuyor, yetişiyor, alıyor.

– 2019-2020 yılları arasında yine İçişler Bakanlığı’ndan 81 bin 597 dolarlık bir ihale almış Native… Doğrudan hizmet alımında ise inanılmaz bir para akışı olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Bu paraları dağıtıyorlar. Dağıttıkları ne işler yapıyor? Ebabil Harekatı Telegram kanalı…

– Eminimsi’nin (Emin Şen’in Twitter hesabı) cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tweet’lerini aynı telefondan atacak yetki var. Trol ordusunun komutanı, biz Soylu’yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor.

– Bunlar Süleyman Soylu’nun trol ordusudur. Maaşını kendisi değil bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye vermektedir.

– Grupların 8 bin üyesi var. 25 üyeli tasarımların yapıldığı kapalı grup… Bir vatansever ulaştırıyor bana. Süleyman Soylu diyor ya “Bir vatansever çıkıp belge ulaştırırsa” diye… Bir vatansever de bize ulaştı. Biz Soylu’ya çatlayan ar damarı kadar yakınız.

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