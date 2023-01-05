Öztrak: Madem imkanınız vardı, neden baştan yüzde 30’u vermediniz?

CHP Sözcüsü Öztrak, hükümetin memur ve emekliye yüzde 25 zammı müjde diye verdiğini, CHP Genel Başkanı “bu yetmez, bu kul hakkına girmektir” deyince zam oranını yüzde 30’a çıkardığını belirterek, “İhale yapmıyorsunuz, memurun maaşını, emeklinin aylığını belirliyorsunuz. Madem imkanınız vardı, neden baştan yüzde 30’u vermediniz. Siz böyle mi devlet yönetiyorsunuz?” diye konuştu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün Genel Merkez'de MYK gündemine dair yaptığı basın toplantısında şunları söyledi:

“KARANLIK BİR DÖNEM KAPANIYOR”

“Yeni yılın ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını, bugün gerçekleştirdik. Ucube Erdoğan Şahsım Hükümeti elinde, berbat bir yılı daha geride bıraktık. Bu ucube sistemde, koskoca ülke, tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştı kaldı. Yönetilmedi savruldu. Her gelen yıl, bir öncekini arattı.

Milletimizin iki yakası bir araya gelmedi. Memleketimizin, evlerimizin bereketi kaçtı. Ama artık kâbus bitiyor. Karanlık bir dönem kapanıyor. Bu topraklarda şafağın yeniden sökmesine, bu ucube sistemin tedavülden kalkmasına, yepyeni bir döneme başlamaya, artık çok az kaldı.

Türkiye, birkaç ay içinde sandık başına gidecek. Milletimiz, kaderine sahip çıkacak. Sesini duymayanlara, halini görmeyenlere, kendisinden kopanlara, tasdiknamelerini verecek. Bu karanlık düzenin müelliflerini, tarihin çöp sepetine atacak.”

“İTO ENFLASYONU İLE TÜİK ENFLASYONU ARASI MAKAS REKOR KIRDI”

“Çok kötü bir yılı geride bıraktık. Artçı sarsıntıları ise hala devam ediyor. 2022'ye ait enflasyon rakamları dün açıklandı. Geçtiğimiz yıl enflasyon: ENAG'a göre yüzde 138. İTO'nun endeksine göre yüzde 93. TÜİK'e göre ise yüzde 64. TÜİK enflasyonuyla; ENAG enflasyonu arasında 74 puan, İTO'nun enflasyonu ile arada 29 puan fark var.

Hadi diyelim ENAG'a ait rakamlar, çok gerilere gitmiyor. Ama TÜİK'in enflasyon rakamıyla İTO'nun ilan ettiği enflasyon rakamı arasındaki makasın, bu kadar açıldığı bir başka yılı, şimdiye kadar hiç görmedik. İki enflasyon arasında 29 puanlık farkı cumhuriyet tarihinde ilk defa yaşıyoruz.”

“ARALIK ENFLASYONUNDA AĞIR MAKYAJ”

“Yine, sadece geçtiğimiz Aralık ayı için; piyasaların beklediği enflasyon yüzde 2,8'di. İTO'nun gerçekleşen enflasyonu yüzde 2,9 olmuştu ama TÜİK bir enflasyon rakamı ilan etti yüzde 1,2. Arada dağlar kadar fark var. Aralık enflasyonu, memurun, emeklinin, işçinin maaşının, aylığının, ücretinin belirlenmesinde, önemli bir göstergedir. Ve Aralık enflasyonu üzerinde daha önceki rakamlarda da var ama çok ağır bir makyaj olduğu açık seçik görülüyor. Çalışanların, emeklilerin hakkı gasp edilmiştir.”

“YA KEMAL BEY OLMASAYDI”

“Dün ve bugün gördük. Önce TÜİK'e makyajlı enflasyon rakamlarını ilan ettirdiler. Sonra sarayın kibirlisi çıktı; sanki kendi kesesinden ulufe dağıtırmış gibi, hiç sıkılmadan, ‘Yüzde 25 zammı’ müjde diye verdi. Yetmedi sarı sendikacılarına ve Saray şürekâsına birde kendini orada ayakta alkışlattı.

Ondan sonra Genel Başkanımız ‘bu yetmez, bu kul hakkına girmektir’ deyince bugün birden bire müjde, ‘yüzde 30'a’ çıktı. Memurumuz, emeklimiz de “Ya Kemal Bey olmasaydı” dedi. İhale yapmıyorsunuz, memurun maaşını, emeklinin aylığını belirliyorsunuz. Madem imkanınız vardı, neden baştan yüzde 30'u vermediniz. Siz böyle mi devlet yönetiyorsunuz? Allah'tan Kemal Bey var! Ya Kemal Bey olmasaydı?”

“MEMURA, EMEKLİYE, DUL VE YETİME YÜZDE 30 ZAM DA YETMEZ”

“Sarayından çıkmayan Erdoğan, son bir yılda, kuru soğanın yüzde 315, limonun yüzde 203, toz şekerin yüzde 165, yeşil soğanın yüzde 164, ıspanağın yüzde 163, lahananın yüzde 159, marulun yüzde 143, portakalın yüzde 142, mandalinanın yüzde 127 zamlandığını acaba biliyor mu?

TÜİK marketlerinde bile; pirincin yüzde 124, taze sütün yüzde 113, peynirin yüzde 106, tereyağın yüzde 109 zamlandığından haberi var mı? Elektriğe yüzde 102, şebeke suyuna yüzde 110, doğalgaza yüzde 166 zam yaptığını hatırlıyor mu?

Rakamlar ortada, vatandaşın yaşadığı hayat pahalılığı ortada… Memura, emekliye, dul ve yetime yüzde 30 zam yeter mi? Tabi ki yetmez! Memurumuza, emeklimize çok açık çağrımızdır. Bunları sallayabildiğiniz kadar sallayın. Salladıkça dökülecekler. Salladıkça düşecekler.”

“MİLLET ERDOĞAN'I SANDIKTA EMEKLİ EDECEK”

“Şimdi elimdeki şu tabloya bir bakın. 2002'de net asgari ücrete 100 dersek şu çizgi, esnafın en düşük emekli aylığı 81, işçinin en düşük emekli aylığı 139, memurun en düşük emekli aylığı 204. Bugün verdikleri yüzde 30 zamla, en düşük esnaf emekli aylığı 65', 81'den 65'e düşmüş. En düşük işçi emekli aylığı 69', o da 139'dan 69'a düşmüş. En düşük memur emekli aylığı 81. O da 204'ten 81'e düşmüş. İş başına geldiklerinde, memurun, işçinin en düşük emekli aylığı, asgari ücretin kat be kat üstündeymiş.

Şimdi asgari ücretin çok tamamen altına düşmüş. İşte bu, 20 yıllık hükümetin, 13 milyon emeklimizin hakkını nasıl çatır çatır yediğinin resmi. Milletimiz kötülükleri asla unutmaz. Şunu açıkça buradan ifade edeyim.

Erdoğan, daha önce etmedik hakaret bırakmadığı, “Seçimi kaybedeceğimi bilsem bile vermem” dediği, EYT'lilerin hakkını, milletin kendisini sandıkta emekli edeceğini görünce, paşa paşa verdi. Ama korkunun ecele faydası yok, 2 milyon250 bin müstakbel emeklilerle beraber, yaklaşık 15 milyon emeklimiz, bu hükümet döneminde yediği şu ayazı unutmayacak. Ne yaparsa yapsın Erdoğan'ı, sandıkta emekli edecek. Evine gönderecek.”