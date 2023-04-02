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Paravan şirkette işe alıp hayatlarını kararttılar

Paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 9 ilde operasyon yapıldı. Soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 61'i yakalandı.

Yayınlanma: 12:50 - 02 Nisan 2023 Güncellenme:
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Paravan şirkette işe alıp hayatlarını kararttılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “sahtecilik” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon ilerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. (AA)

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