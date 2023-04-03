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Parça parça koparmışlardı, İmparator Kapısı’na camlı önlem

Ayasofya Camii'nin 'imparator kapısı' cam bölme ile koruma altına alındı. 2020'de ibadete açılan Ayasofya'nın kapısından parçalar koparılmış hatta bu parçaların yendiği iddia edilmişti.

Yayınlanma: 17:34 - 03 Nisan 2023 Güncellenme:
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Parça parça koparmışlardı, İmparator Kapısı’na camlı önlem

Dünya Unesco Mirası içerisinde yer alan ve 2020 yılında ibadete açılan Ayasofya’nın, İmparatorluk Kapısı tahrip edilmişti.

İnsanların kutsal saydıkları nesnelerden parçalar sakladıkları ve hatta yedikleri iddia edilmişti. Daha sonra onarılan İmparator Kapısı’nda yeni bir tahribatın önüne geçmek için cam bölme ile önlem alındı.

Ayasofya’da su haznesine ayakkabı konulduğunu gösteren görüntüler de tepki toplamış, tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırıldığı ortaya çıkmıştı. (DHA)

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