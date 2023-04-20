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Pazarcık’ta hortum! Çadırlar uçtu, yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan hortum nedeniyle depremzedelerin kaldığı çadırlar yerinden çıktı. Hasarlı binaların çatılarından savrulan parçalar nedeniyle yaralananlar oldu. 

Yayınlanma: 16:54 - 20 Nisan 2023 Güncellenme:
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Pazarcık’ta hortum! Çadırlar uçtu, yaralılar var

Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi. Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralananlar hastanelere kaldırıldı. (DHA)

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