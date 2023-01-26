PKK’nın Amanos sorumlusu öldürüldü

Osmaniye, Hatay kırsalını içine alan Amanos dağlarında saha sorumlusu olan ve 18 teröristin öldürüldüğü iki ayrı operasyondan kıl payı kaçmayı başaran saha sorumlusu Sait Ergül’ün Kandil’in Hınere bölgesinde düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü tespit edildi.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın 2011-2018 yıllarında Amanos saha yönetiminde yer alan ve Hatay, Osmaniye kırsalında çok sayıda asker ve polisin şehit edildiği kanlı saldırıların planlamasını yapan, eylem talimatı veren Deniz Pir kod adlı Sait Ergül'ün Kandil Dağı eteklerindeki Hınere bölgesinde düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Terörist hakkında katıldığı silahlı ve bombalı eylemler nedeniyle Ağrı, Tunceli, Hatay, Osmaniye, Hakkâri Başsavcılıklarınca, “Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek, patlayıcı madde imal etmek, terör örgütü üyesi olmak” suçlarından TCK'nın 302/1 maddesini uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

YAKALANDI, CEZAEVİNE GİRDİ, SERBEST KALDI, DAĞA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, 24 yıldan beri dağ kadrosunda bulunan Sait Ergül, terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de askeri konsey üyesiydi. Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra Tunceli kırsalındayken Irak'ın kuzeyine kaçmak isterken Siirt'in Kurtalan ilçesinde pusu sonucu bir grup teröristle birlikte yakalandı.

5 yıl tutuklu kalan terörist Sait Ergül, 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nın yürürlüğe girmesiyle örgüt üyeliği suçunu düzenleyen maddelerde ve ceza miktarında değişiklik yapılınca tahliye edildi. Tekrar dağ kadrosuna katılan terörist, İran sınırındaki Kelereş Kampında askeri eğitim aldıktan sonra 2011 yılında Suriye üzerinden Hatay ve Osmaniye kırsalını içine alan Amanos dağlarına geçiş yaptı.

18 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İKİ OPERASYONDAN KAÇTI

2018 yılına kadar bu bölgede barınan terörist Ergül, 10 milyonluk kırmızı listede aranırken Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında 12 Nisan 2018 günü 6 teröristin öldürüldüğü operasyondan kıl payı kaçmayı başardı. 11 Temmuz 2018 günü Osmaniye'nin Küllü ilçesi kırsalında 11 teröristin öldürüldüğü hava harekâtından da son anda kaçmayı başaran terörist Sait Ergül, aynı yıl Suriye üzerinden Irak'ın kuzeyine geçiş yaptı. Kandil'in Hınere bölgesinde barınan terörist hava harekâtıyla öldürüldü.

OSMANİYE VE HATAY'DA KATILDIĞI SALDIRILAR

Teröristin Hatay ve Osmaniye kırsalında bizzat katıldığı ve talimatını verdiği eylem evraklarına yansıyan saldırılar şöyle:

2 Nisan 2011: Osmaniye Hasanbeyli İlçesinde er Zeynel Kapucu'nun şehit edilmesi.

28 Ekim 2011: Osmaniye merkezinde Mehmet Ali Ünal, Vahap Alagöz adlı polislerin şehit edilmesi.

17 Mayıs 2012: Hatay'ın Dörtyol İlçesi kırsalında görevden dönen sivil askeri araca pusu kurularak Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Erhan Dikmen, Üsteğmen Aytaç Kaya ile Teğmen Ahmet Tarım'ın şehit edilmesi.

19 Haziran 2012: Hatay'ın Belen İlçesinde Komando er Doğukan Şit'in şehit edilmesi.

14 Temmuz 2012: Hatay'ın İskenderun ilçesi kırsalında köy korucusu Ömer Salık'ın şehit edilmesi.

20 Ağustos 2012: Gaziantep'in Şehit Kâmil İlçesinde Karşıyaka Polis Merkezine bomba yüklü araçla saldırıda 4'ü çocuk 10 sivilin hayatını kaybetmesi, 66 vatandaşın yaralanması.

5 Ekim 2015: Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesinde Uzman Çavuş Ufku Demirel'in şehit edilmesi.

14 Şubat 2017: Hatay'ın Amanos Dağları'nda JÖAK personeli Uzman Çavuş Salih Kayan'ın şehit edilmesi.

22 Mayıs 2017: Osmaniye kırsalında Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in şehit edilmesi.

9 Temmuz 2017: Hatay'ın Antakya İlçesinde Bayram Bozdoğan, Hayrettin Mennan adlı polislerin şehit edilmesi.

17 Ağustos 2017: Hatay'ın İskenderun ilçesinde Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz'in şehit edilmesi.

27 Mart 2018: Hatay'ın Arsuz İlçesinde Uzman Çavuş Samet Tokur'un şehit edilmesi.

26 Nisan 2018: Hatay'ın İskenderun İlçesinde polis Kadir Avcıoğlu'nun şehit edilmesi.

11 Aralık 2018: Osmaniye Zorkun yaylasında er Rıfkı Damar'ın şehit edilmesi.