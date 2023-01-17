PKK’nın şehir yapılanması davasında karar

Terör örgütü PKK’nın şehir merkezlerinde sivil ve ekonomik hedeflere yönelik Molotoflu, bombalı sabotaj eylemlerini organize ettikleri belirlenen YPS adlı yapılanmada yer aldıkları gerekçesiyle yargılanan 34 sanıklı dava karara bağlandı, sanıklar çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar, Kaynartepe, Şehitlik, Huzurevleri ve Sur bölgelerinde terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerindeki suikast, sabotaj ve bombalı saldırılarını organize eden taşeron yapılanması sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içinde yer aldıkları, örgüt adına zincir marketler başta olmak üzere, sivil kişilere ait araçlara bombalı ve molotoflu saldırılarda yer aldıkları iddiasıyla 34 sanıklı davada karar çıktı.

Ağır Ceza Mahkemesince 5 yıldan beri yargılanan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, mahkeme sanıkların Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın çağrısıyla gece ana caddeleri çöp konteynerleriyle trafiğe kapatarak sözde Asayiş adı altında uygulama yaptıkları, olay yerine gelen polis ekiplerine el yapımı patlayıcı ve molotof kokteylleriyle saldırıda bulundukları, esnafı kepenk kapatmaya zorladıkları, buna uymayanların ise dükkânlarını yakmakla tehdit ettiklerini belirtti.

POLİSLERİN NÖBET SAATLERİNİ TAKİP ETTİLER

Terör örgütünün şiddet içeren eylem amaçlı çağrılarını geniş kitlelere duyurabilmek için açtıkları sahte hesaplar üzerinden paylaşarak terör örgütü propagandası yaptıklarını belirten mahkeme, sanıkların Sur ilçesinde çukur ve hendekler kazarak polislerin nöbet değişim saatlerini, devriye gezdikleri noktaları tespit ederek üst sorumlularına eylem yapmaları için istihbari bilgi sağladıklarını, el bombaları ve kalaşnikoflarla nöbet tutarak şehir merkezlerini yaşanmaz hale getirdiklerini belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜST YÖNETİMİNDEN TALİMAT

Sanıkların terör örgütünün üst kademesinden aldıkları emir ve talimatlarla şehir merkezinde halk arasında korku, panik ve kaygıya neden olacak gündelik yaşamı felce uğratacak tarzda eylemlerde bulunduklarına dikkat çekildi.

GÜNDELİK YAŞAMDA YER ALAN UYUYAN HÜCRELER

Sanıkların kırsal alanda kısa süreli silah ve bomba eğitimi aldıktan sonra şehir merkezlerindeki örgütsel faaliyetlerini gizleyebilmek için Glock suikast tabancası taşıdıkları, birbirlerini kod isimleriyle tanıdıkları, gündelik yaşamın içinde yer aldıkları, bazılarının ticaretle uğraştığı, bazılarının zincir mağazalarda çalıştıkları, bazılarının ise ticari taksi şoförlüğü yaparak kendilerine sivil vatandaş görüntüsü verdikleri ifade edildi.

BOMBA YAPIMINDAKİ MALZEMELERLE YAKALANDILAR

Sanıkların eylem planlarını ve buluşmalarını Eşit Özgür Yurttaş Derneğinde gerçekleştirdikleri, sanıkların evlerinde ve gösterdikleri yerlerde amonyum nitrat gübre destekli el yapımı patlayıcılar, bomba yapımında kullanılan fünye ve malzemeler ele geçirildiği belirtildi. Mahkeme 10 sanığa 3 yıldan 17 yıla kadar değişen hapis cezası verdi.

5 sanık hakkındaki davayı ise dava önce de örgüt üyesi olmaktan yargılanıp cezalandırıldıkları için mükerrer dava niteliğinde olduğu için reddine karar verdi. 19 sanığın ise salt gizli tanık ifadeleri tek başına hükme esas alınamayacağından delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlarına karar verildi.