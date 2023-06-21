PKK’nın tepe kadrosuna ağır darbe: Üçü aynı araçtaydı

Suriye’nin El Kâhtaniye kasabası yakınlarında MİT’in düzenlediği nokta operasyonda, terör örgütü PKK’nın Suriye'deki kolu olan PYD’nin Kamışlı Kantonu Eş Başkanları Yüsra Derviş, Gabi Şemun ile yardımcısı Liman Şiveş ile şoförleri Fırat Tuma öldürüldü.

Özgür CEBE

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Mardin'in Nusaybin İlçesinin tam karşısında, sınırın 30 kilometre derinliğindeki Haseki Vilayetine bağlı Kamışlı İlçesinin El Kâhtaniye İlçesinde terör örgütü PKK'nın tepe isimlerinden ikisi daha Milli İstihbarat Teşkilatının düzenlediği nokta hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden ve burada özerk kanton yapılar oluşturan PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Kamışlı Kantonu Eş Başkanı Yüsra Derviş ile yardımcısı Liman Şiveş'in özel şoförleri Fırat Tuma ile birlikte gizli bir toplantıya katılmak üzere El Kâhtaniye İlçesinden zırhlı bir araçla çıkış yapacakları bilgisi üzerine harekete geçirildi.

SANİYE SANİYE İZLENDİLER

MİT'in yerel saha unsurları ile uydudan sinyal takibiyle teyit aldığı iki kritik teröristin içinde bulunduğu araç takibe alındı. Saniye saniye izlenen araç dün saat 11.30 sıralarında Beyondor Köyü ile Til Şeir Köyü arasında bir virajda yavaşladığı sırada MİT'in Silahlı İnsansız Hava Aracıyla gerçekleştirdiği nokta operasyonla tam isabetle vuruldu.

Hurda yığınına dönen zırhlı araç içinde bulunan Rojava Özertk Yönetimine bağlı Kamışlı Kantonu Eş Başkanları Yüsra Derviş, Gabi Şemun, yardımcısı Liman Şiveş ile şoförleri Fırat Tuma öldürüldü. Ölen 3'ü kadın 4 teröristin de Suriye uyruklu oldukları belirlendi.

Son bir ayda Suriye'nin kuzeydoğusunda yoğunlaşan MİT ve TSK'nın ortak hava harekâtları ile karadan topçu birliklerinin operasyonlarında 74 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

YABANCI HEYETLERE BRİFİNG VEREN İSİMDİ

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağını oluşturan Demokratik Birlik Partisi (PYD) içinde aktif rol alan Kamışlı Özerk yönetim Eş Başkanlarının başta ABD ve Fransız heyetleri olmak üzere bölgeyi ziyarete giden yabancı heyetler ve gizli istihbarat servisleriyle görüşüp brifingler verdikleri, toplantılar düzenledikleri bildirildi.

Yüsra Derviş'in de aralarında bulunduğu isimlerin Avrupa, Amerika, Kanada gibi ülkelerde PKK, PYD ve onun silahlı kolu YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleriyle ilgili de toplantılar düzenledikleri, destek arayışı içinde oldukları ve örgüt içinde kilit role sahip oldukları bildirildi.

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