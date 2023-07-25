Polis, ne milletvekili yeğeni ne AKP plakası dinledi

'AKP' plakası ve çakarıyla trafikte seyreden Serkan Velioğlu’nu durduran Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, "AKP'li milletvekili yeğeniyim" savunmasını dinlemedi, hem sürücüye, hem de ruhsat sahibine para cezası kesti, aracı trafikten 15 gün men etti.

Latif SANSÜR

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Kuşadası polisi, Turgut Özal Bulvarı üzerinde, trafikte çakar olarak adlandırılan ışık donanımı ile seyreden bir otomobil olduğu ihbarı alınca, Devlet Hastanesi kavşağında önlem aldı.

Polis ekipleri Serkan Velioğlu yönetimindeki 35 AKP 310 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan sorgulamada çakar takılması yasak olan araca daha önce de iki kez çakar lamba taktığı gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı.

“AKP'Lİ VEKİLİN YEĞENİYİM”

Ceza yazılamaması için uzun süre dil döken, önceki dönem AKP'li bir Aydın milletvekilinin yeğeni olduğunu söyleyen Velioğlu, polisi ikna edemedi.

Trafik polisleri aynı suçu üçüncü kez işleyen aracın ruhsat sahibine ve sürücü Velioğlu'na ayrı ayrı 4 bin 64'er lira para cezası kesti.

Otomobili ise 15 gün trafikten men ederek, çekici vasıtası ile yediemin otoparkına çekti.

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