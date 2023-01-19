Polisin durdurduğu araçtan hazine çıktı

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin durduğu araçta motor kaputu içine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde olan bin 460 adet sikke ve çeşitli objeler çıktı. Ekipler, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi sikke ve objelere el koyarken, araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müslüm EVCİ

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Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında yaptığı çalışmalar esnasında Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

TARİHİ SİKKELERİ ARACIN KAPUTUNA GİZLEMİŞ

Yapılan incelemelerde şahıs hakkında daha önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefetten işlem yapıldığı anlaşıldı. Şahsın üzerinde ve araç içinde detaylı bir arama yapan ekipler aracın motor kaputu içine gizlenmiş vaziyette tarihi eser niteliğinde olan 1.460 adet sikke ve çeşitli obje ile kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen sikke ile objelerin Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Eroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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