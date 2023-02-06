Prof. Dr. Özener: Şu ana kadar 100 artçı meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Şu anda kadar 100 tane artçı deprem meydana geldi" ifadelerini kullandı.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde depremle ilgili basın açıklaması düzenledi.

“53 TANESİ 4’ÜN ÜZERİNDE, 7 TANESİ 5’İN ÜZERİNDE”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, şunları söyledi:

“7.4 büyüklüğündeki bir depremle karşı karşıyayız. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminin büyüklüğüne eşit bir deprem. Dolayısıyla bu coğrafyada 24 yıldır gördüğümüz en büyük depremle karşı karşıyayız. Biraz önce ifade ettiğim gibi Kahramanmaraş ve Gaziantep illeri arasında oldu ama ifade edildiği gibi 10 ili etkiledi.

Sınırlarımızı aşıp Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Suriye’de hissedilen hatta bazı yerlerde ban kaybına yol açtı. Şu anda kadar 100 tane artçı deprem meydana geldi. Bunların da yaklaşık 53 tanesi 4’ün üzerinde. İlerleyen zaman küçük artçı depremler çözüldükçe sayılar artacaktır. 7 tanesi 5’in üzerinde oldu.

Bir tanesi da ana artçı şoku olarak 6.6’lık bir depremiz var. Bu depremlerin yoğunluğunu azaltarak önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu depremler bir yıl kadar sürebilir. Türkiye bir deprem ülkesi. Marmara Bölgesi’nde beklenen olası bir deprem gibi Türkiye’nin her noktasında olabilir. Çeşitli basın organlarından İtalya’dan tsunami uyarısı verildiği gibi şeyler duyduk.

Bizim enstitümüz içeresinde aynı zamanda tsunamileri de inceliyoruz. 14 farklı ülkeye uyarı verdik. 3 farklı noktada deniz seviyesindeki yükselmeleri inceledik. Gazi Mağusa’da 17 santimetre, Mersin’de 13 santimetre, İskenderun’da 13 santimetre bir dalga yüksekliği var. Kıyıdan bu kadar içeride olan bir tsunami etkisi yaratabiliyor.”

“TOPLUM OLARAK BİLİNÇLENMEMİZ LAZIM”

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altuncu Poyraz ise, “Bu depremde göreceğiz üzere yaralılar ve ölü sayılarına baktığımızda afet bilincinin önemi karşımıza çıkıyor. Sabahtan beri Kandilli Rasathanesi’ne deprem bölgesinden birçok haber geldi. İki vatandaş enkaz altından aradı. Birisi gardırobunun evinin kapısına düştüğünü iki çocuğu ile mahsur kaldığını ve dışarı çıkamadığını belirtti. Burada deprem öncesinde sırasında ve sonrasında nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili toplum olarak bilinçlenmemiz gerekli” dedi. (DHA)