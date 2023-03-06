Şanlıurfa’da yıkılan binanın enkazı kaldırıldı, korkulan olmadı

Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasarlı olduğu için mühürlenen bina dün yıkıldı. Yıkım sırasında yoldan geçen bir kişi yaralandı. Ekiplerin 8 saat süren çalışması sonunda enkaz altında kalan kimse olmadığı tespit edildi. Binanın enkazı ise iş makineleri tarafından tamamen kaldırıldı.

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Şanlıurfa’da dün yıkılan ve 1 kişinin yaralandığı binanın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.

Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından sonlandırıldı. Enkazın iş makineleriyle kaldırma işlemleri ise yıkımdan yaklaşık 20 saat sonra tamamlandı.

Bu arada binanın enkazında savcılık incelemeleri için numune bırakıldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, alanı bariyerlerle kapattı.

CHP İl Başkanlığı’nın da bulunduğu binanın dün yıkılması sonucu bölgeden geçen bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. (AA)

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