Sarıgül mazbatasını aldı, 32 yıl sonra yine milletvekili oldu…

Milletvekili genel seçiminde yıllar sonra Erzincan’dan CHP Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş’tan aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Sarıgül, “Bu mazbata benim 32 yıl sonra sandıktan beşinci kez çıkmamla ilgili bir mazbatadır. Benim için son derece önemlidir, değerlidir” dedi.

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Erzincan'dan CHP listesinden milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı (TDP) Mustafa Sarıgül, mazbatasını aldı.

Sarıgül, Erzincan'dan 54 bin 883 oy alarak yıllar sonra CHP'nin uzun yıllar sonra milletvekili çıkarmasını sağlamıştı.

İl Seçim Kurulu Başkanı Halil Odabaş'tan mazbatasını alan Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı il başkanlarına teşekkür etti.

32 YIL SONRA SANDIKTAN BEŞİNCİ KEZ ÇIKTI

Sarıgül, “Bu mazbata benim 32 yıl sonra sandıktan beşinci kez çıkmamla ilgili bir mazbatadır. Benim için son derece önemlidir, değerlidir. Bu mazbatada Erzincanlı binlerce yurttaşımın katkısı ve emeği var. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bayrağımıza bağlı olan, toprağımıza bağlı olan, ulusal birlikten ve inançlara saygılı laikten yana olan can Erzincanlılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

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