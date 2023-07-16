Sarıgül’den benzin fiyatlarına videolu tepki

Akaryakıt ürünlerindeki ÖTV’nin artmasına bir tepki de CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’den geldi. Sarıgül, “Bir bardak benzin olmuş 10 TL. 10 TL ile teker nasıl dönecek” dedi.

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Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi.

“TEKER NASIL DÖNECEK”

ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

Benzin fiyatlarına bir videoyla tepki gösteren CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Görüyorsunuz, akmakta bile zorlanıyor. Neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 TL. 10 TL ile teker nasıl dönecek” ifadelerini kullandı.

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