Sarıgül’den Özdağ yorumu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur çalışmalarını Gümüşhane’de sürdürdü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını değerlendiren Sarıgül, “Demokrasi adına önemli bir karardır. Herkes kendine yakışanı yapar. Ümit Hoca, kendine yakışanı yapmıştır” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur çalışmalarını Gümüşhane'de sürdürdü.

Gümüşhane'de gençlerle bir araya gelen Sarıgül, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek isteyerek, “Bizim gençlerimiz neden dünyanın ileri ülkelerindeki yaşıtları gibi yaşayamasın? Dünya kurulduğundan beri her nesil bir önceki nesilden daha iyi yaşadı. Türkiye'de anne ve babalar çocuklarının kendileriyle aynı yaşam standartlarına sahip olamayacakları endişesini taşıyor. Bu geriye gidiştir” dedi.

“BU SİSTEM SAYIN ERDOĞAN İÇİN YAPILMIŞTIR”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adam yönetimi olduğunu vurgulayan Sarıgül şunları söyledi:

“Bu sistemde Meclis göstermeliktir, yargı bağımsız değildir. Bu sistem, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sistemdir ve Sayın Erdoğan için yapılmıştır. Sayın Erdoğan atama yapıyor, vergi koyuyor, para harcıyor ama hiçbir kuruma hesap vermiyor, sorumlu tutulmuyor. Böyle bir yönetim sistemi olmaz. Erdoğan da olsa olmaz, Kılıçdaroğlu da olsa olmaz. Bu kadar yetki bir kişiye verilemez. Türkiye buna razı gelmez.”

“DÖRT GÜN SONRA SİSTEME KARAR VERECEĞİZ”

Gençlere neden Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri gerektiğini de anlatan Sarıgül, “Tek adam yönetimi devam etsin diyorsanız Sayın Erdoğan'a oy vereceksiniz, etmesin diyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Bizim gençlerimizin yurtdışına, Suriyeli, Afganlı gençlerin Türkiye'ye göç etmesine evet diyorsanız Sayın Erdoğan'a oy vereceksiniz, hayır bu kabul edilemez diyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. İşsizlik, yoksulluk, pahalılık devam etsin, dolar bir ay sonra 30 lira, ekmek 10 lira olsun diyorsanız Sayın Erdoğan'a, bunlar olmasın diyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Türkiye, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sisteme geçmek zorundadır” diye konuştu.

“DEVLETİ RAYINA OTURTACAK OLAN KILIÇDAROĞLU'DUR”

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi parlamenter sisteme geçireceğini ifade eden Sarıgül, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncelikli hedefi gençlere iş bulmak olacak. Mülakatı kaldıracak. Türkiye'de devletin işleyişini, devletin hesabını, kitabını, bütçeyi, vergiyi, en iyi bilen isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Devlet düzeni raydan çıktı, devleti rayına oturtacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bizim bin odalı sarayda oturan bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız yok. Bizim saray gibi bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Kılıçdaroğlu, sarayda oturmaz. Türkiye'yi saray yapar. Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur.”

“ÜMİT HOCA, KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞTIR”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını da değerlendiren Sarıgül, “Sayın Özdağ, dostluğumuz var. Zaman zaman ülkemizin ekonomik, sosyal sorunlarını görüşürüz. Politikada aldığınız kararları, haktan hukuktan yana yaparsanız tarihe mal olursunuz. Sayın Özdağ'ın desteği önemlidir. Demokrasi adına önemli bir karardır. Herkes kendine yakışanı yapar. Ümit Hoca, kendine yakışanı yapmıştır” dedi.