SBK’nın iade talebi mahkeme tutanaklarına geçti

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de yargılandığı "mal varlığı değerini aklama" davasında, Korkmaz'ın Amerika'dan iade talepnamesinin yazılarak bakanlık bürosuna gönderildiği tutanağa geçti. Mahkeme, İnan Kıraç'ın büyük hissesini SBK'ya sattığı Heksagon şirketinin mağdur olarak katılma talebini de kabul etti.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 6’ncı celseye sanıklardan katılan olmadı. Sanık avukatları ve şikayetçi Mega Varlık Yönetim A.Ş., ISANNE S.A.R.L. avukatları da duruşmada bulundu.

Duruşmada, sanıklar Jacob Ortell Kingston hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin devam ettiği bildirildi. Sezgin Baran Korkmaz ‘ın iade talepnamesinin yazılarak bakanlık büroya gönderildiği tutanağa geçti.

JÜRİLİ YARGILAMA 30 EKİM’DE

Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding A.Ş. avukatı Murat Volkan Dülger, MASAK raporlarının hatalı olduğunu savunarak ayrı ve bağımsız bir kişiden ya da heyetten rapor aldırılması gerektiğini ifade etti.

Dülger, “Aklamaya yönelik bütün işlemlerin ve hangi paranın, ne kadar aktarıldığına ilişkin net tespitlerin yapılması gerekmektedir. Ancak MASAK raporunda bu durum açıklanmamıştır. Müvekkilim Amerika’dadır, yargılaması devam ediyor. Jürili yargılama ise 30 Ekim 2023’de başlayacaktır. Adil yargılanma hakkının engelenmemesi için bağımsız ve tarafız bir heyetten rapor alınması, ayrıca müvekkilimin şirketleri üzerine konulan el koyma kararının kaldırılmasını talep ederiz” dedi.

“JACOB’A AMERİKAN SENATÖRÜ KEFİL OLDU”

Sanık Kamil Feridun Özkaraman ve KOMAK ISI’nın avukatı Enes Yarar ise dosyadaki tüm tedbirlerin kaldırılmasını isteyerek “Müvekkilim, sanık Jacob Ortell Kingston’ın suç işleyeceğini bilecek durumda değildir. Jacob’a Amerikan Senatörü BDDK nezdinde kefil olmuştur. Ticari ilişki tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde muteber olmuştur” dedi.

“EL KOYMA KARARI KALDIRILSIN”

Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) OSB Şubesi avukatı Murat Hızal, davaya katılma talebinde bulunarak “Şirket 2005’te İnan Kıraç ve Jan Naum ortaklığında kurulmuş, 2019’da büyük hissesi İnan Kıraç tarafından SBK Holding’e devredilmiştir. Dosyada müvekkil şirketin hakkında 2021’de SBK’dan hisse devrinin KOM ve MASAK’ın yazılarında muvazaalı işlem şüphesi olması gerekçesiyle el koyma kararı verilmiştir. Bu el koyma kararı yasalara aykırı olarak verilmiştir. Herhangi bir MASAK kararı yoktur. Şirketimizin yapacağı projeler ve iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar bulunmaktadır. Ancak şirket hakkında el koyma kararı nedeniyle mümkün görünmemektedir. Bu nedenle el koyma kararının kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme, sanıklar Jacob Ortell Kıngston ve Levon Termendzhyan'ın hakkındaki yakalama, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmetti. ABD'de bulunan bu sanıkların savunmalarının tespit edilebilmesi için bu ülkeye yazılan adli yardım talebinin sonucunun beklenilmesine de karar veren mahkeme, diğer sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme, ortaklık paylarına el konulan Heksagon şirketinin katılan sıfatıyla kabulüne hükmederken bazı şirket avukatlarının yaptığı el koyma kararlarının kaldırılması talebini reddetti. Duruşma 8 Haziran'a ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) “suçtan zarar gören”, Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi “şüpheli” olarak yer aldı. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de “malen sorumlu” olarak gösterildi. İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika’daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihindeki ilk duruşmada, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak yokluğunda tutuklama kararı verilmişti.

CEZA İSTEMLERİ

Sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’ın “Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak” suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yakalamalı sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen), “Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Tutuksuz sanık Doğa Doğan’ın ise “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme” suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.