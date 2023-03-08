Şehit Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, memleketi Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş’ta helikopter pervanesinin çarpması nedeniyle şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, için memleketi Eskişehir'de tören düzenlendi.
Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Pilot Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Doğan Eroğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
AİLESİ TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Şehit Oğuzhan Adalıoğlu’nun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracı ile Reşadiye camine getirildi. Cenazede babası Bekir Adalıoğlu, annesi Lütfiye Adalıoğlu, eşi Sevim Adalıoğlu ve çocukları Atakan ile Gökhan Adalıoğlu, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.