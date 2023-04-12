Selvi Kılıçdaroğlu paylaştı: Bir zamanlar biz
Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını “Bir zamanlar biz” notuyla paylaştı. Fotoğraf sosyal medyada binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.
CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Bir zamanlar biz” notuyla gençlik zamanlarında Kılıçdaroğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaştı.
Bir evin önünde çekilen siyah beyaz fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun saçları ve o dönem moda olan İspanyol paça pantolonu dikkat çekti. Fotoğraf sosyal medyada binlerce beğeni, paylaşım ve yorum aldı.