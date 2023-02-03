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Seyyar satıcı, tartıştığı 5’i zabıta 6 kişiyi vurdu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, seyyar satıcının denetim yapan zabıtalara tüfekle ateş etmesi sonucu 5'i zabıta 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 17:01 - 03 Şubat 2023 Güncellenme:
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Seyyar satıcı, tartıştığı 5’i zabıta 6 kişiyi vurdu

Alacakapı Mahallesi’nde kot pantolon satan bir seyyar satıcı, denetim yapan zabıtalarla tartıştı.
Seyyar satıcının tüfekle ateş etmesi sonucu 5’i zabıta memuru ile o sırada bölgede olan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, semt polikliniğindeki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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