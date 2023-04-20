Silah kaçakçısının kızı ve yeğeni suçüstü yakalandı

Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen Halis Y.nin kızı Büşra Y. (21) ile yeğeni Mazlum Y. (29) otogarda teslimat sırasında yakalandı. Şüphelilerin teslim aldığı kolide 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen Halis Y.’yi, teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmada Halis Y.’nin il dışından getirttiği kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancaları, kentte sattığı tespit edildi.

Polis, şüphelinin kızı Büşra Y. ile yeğeni Mazlum Y.’nin gönderilen silahları teslim almak üzere Adana Merkez Otogarına gittiği saptandı. Otogara giden ekipler, bir koli ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Açılan kolinin içerisinde 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesindeki evine düzenlenen operasyonda Halis Y. de gözaltına alınırken, evde 5 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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