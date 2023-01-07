Sinan Ateş için KKTC’de anma töreni
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için KKTC’de anma töreni düzenlendi. MDP teşkilatları tarafından Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’nın merkez camilerinde Kuran-ı Kerim okutularak, dualar edildi ve vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Cem YILDIRIM/ANKARA
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı, akademisyen Sinan Ateş için KKTC'de anma töreni düzenlendi.
Kuzey Kıbrıs'taki ülkücüleri çatısı altında toplayan Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa'nın merkez camilerinde Kuran-ı Kerim okutuldu, dualar edildi ve vatandaşlara lokma dağıtıldı.
MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, ÜOD eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in, 30 Aralık günü Ankara'da motosikletli kişilerin ‘kalleşçe’ saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, Ateş'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.