Sinan Ateş kitabına gözaltı

Sinan Ateş'in ablası Selma Kazanç Ateş'in şehit kardeşi adına lokma ikramı yapmak için geldiği Bursa Mustafakemalpaşa'da, Sinan Ateş'in son yazdığı 'Gök Türkler' adlı kitabını dağıtan 3 genç gözaltına alındı. Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Cahit Özdemir de polisin dağıtılan kitaplara el koyduğunu ifade etti.

Halil ATAŞ

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Ankara’da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ablası Selma Kazanç Ateş, şehit kardeşi adına lokma ikramı yapmak için ilçeye Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti.

Bu sırada da bir grup genç de, Sinan Ateş’in son yazdığı ‘Gök Türkler’ adlı kitabını esnaf ve vatandaşlara dağıttı.

Şikayet üzerine olay yerine gelen polis, kitapları izinsiz dağıttıkları gerekçesiyle Bilal A., Burak Ö. ve İbrahim D’yi gözaltına aldı. Üç gencin, karakolda sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

“SÜREKLİ ÜZERİMİZE GELİYORLAR”

Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Cahit Özdemir, yaşananları şöyle anlattı;

Şehit Sinan Ateş’in ablası Selma Kazanç Ateş ile birlikte, son yazdığı ‘Gök Türkler’ adlı kitabını ilçede dağıtıyorduk. Daha sonra ben il merkezine dönüşe geçtim. O sırada beni aradılar polisin kitaplara el koyduğunu, dağıtan arkadaşları da gözaltına aldıklarını söylediler.

Arkadaşlarımız şu an hâlâ emniyette. Biz rahmetli Sinan Ateş’in ismini yaşatmak için çalışıyoruz. Ancak bununla ilgili de sürekli üzerimize geliniyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Bozkurt omuzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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