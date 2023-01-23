Sinan Ateş’in eşi: Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

Geçen yıl Aralık ayında Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, çarpıcı bir açıklama yaptı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile arkadaşı Selman Bozkurt, geçen yıl 30 Aralık günü Çankaya’da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, iki çocuk babası Ateş hayatını kaybetti.

Ateş'in öldürülmesi sonrası MHP'nin taziye mesajı yayımlamaması dikkat çekmişti. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Devletimizin, vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz” diyen Ateş, şu ifadeleri kullandı:

MÜCADELEMİZ HUKUKİ ZEMİNDE OLACAK

– 30 Aralık 2022 günü Cuma namazı çıkışı hain bir suikast sonucu şehit edilen eşim Sinan Ateş’in cenazesine ve ardından okutulan Kur’an-ı Kerim tilavetlerine katılım sağlayan, memleketin dört bir yanında gönülden dua eden, Kur’an-ı Kerim okuyan-okutan, hayırlar dağıtan herkese Ateş ailesi olarak teşekkür ediyoruz.

– En başından beri hassasiyet gösterdiğimiz üzere sürecin hukuki ve vicdani bir şekilde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Devletimizin bu süreci Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna dair inançları yaralamak yerine pekiştirecek şekilde yürüttüğüne inanıyoruz. Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır.

DEVLETE OLAN GÜVENİMİZDEN DOLAYI…

– Aile olarak, üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz. Her şeyden önce Allah’ın adaletinin tecellisine iman ediyoruz. Devletimizin, vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz.

– Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Hukuki süreçleri ilk günden beri aile avukatımız Av. Ali Yücel takip etmektedir.

AZMETTİRENLER MUHAKKAK HESAP VERECEK

– Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hâsıl olması hâlinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır. Ülkücü Şehit Sinan Ateş’in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir. Şüphesiz ki Allah; hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Dua ile…

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