Sinan Ateş’in televizyondaki son konuşması 1 milyon izlendi
Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 7 ay önce TRT Türk’te yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu konuşma sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.
Sinan Ateş'in TRT Türk'te 7 ay önce katıldığı Rehber programından paylaşılan 9 dakikalık konuşması sosyal medyada ilgi gördü. Sinan Ateş’in tarih ve milli şuurun önemine değindiği konuşması bir milyondan fazla izlendi.
Sinan Ateş, katıldığı canlı yayında gençlere milliyetçiliğin aşılanmasının öneminden bahsederken, Türk milliyetçiliğini şöyle tarif etmişti:
“Biz Orhun Kitabelerinde millet olduğumuzun bilincindeydik. Almanların milliyetçiliği ırk üzerinden, Fransızların milliyetçiliği dil ve kültür üzerinden tekamül etmiştir. Burada menfaatperest bir milliyetçilikten söz edebiliriz…Türk milliyetçiliğine bakacak olursak kapsayıcı, kollayıcı, kucaklaştırıcı bir milliyetçiliktir. Diğer milletleri ötekileştiren bir milliyetçilik anlayışı yoktur. İnsan odaklı bir milliyetçilik anlayışı vardır.”