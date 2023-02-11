Siyasilerden Deniz Baykal için taziye mesajları

Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden Deniz Baykal'ın ardından siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaştı.

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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın vefatının ardından birçok siyasetçi taziye mesajları yayınladı.

ŞENTOP’TAN TAZİYE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer alan, Antalya Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dilerim” dedi.

İNCE: SİYASET YAPMAMI SAĞLAYAN…

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

AK PARTİ’DEN TAZİYE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise “Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili sayın Deniz Baykalın vefatını üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN TAZİYE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Baykal için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın, “Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN MESAJ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşerimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” mesajını paylaştı. (DHA)

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